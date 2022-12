AL KHOR, QATAR (FOLHAPRESS) - Em uma operação incomum nesta Copa do Mundo, a polícia do Qatar instalou uma série de cordões de isolamento em torno do estádio Al Bayt, em Al Khor, onde França e Marrocos decidem nesta quarta-feira (14) o segundo finalista do torneio, às 16h (de Brasília).

A ação confundiu os torcedores que chegaram à arena e criou tumultos nas imediações do local, principalmente porque as autoridades só deixavam passar quem apresentava ingresso.

A checagem dos bilhetes era feita em três barreiras, sendo uma pessoa por vez, o que criou enormes filas.

A reportagem estava no local e ouviu quando muitos torcedores começaram a gritar "push, push" (empurra, empurra), em uma tentativa de derrubar o cerco feito pelas autoridades. Não há registro de feridos.

Cerca de meia hora antes de a bola rolar, boa parte das cadeiras do estádio ainda não estavam ocupadas.