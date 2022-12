SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O filho de um dos grandes responsáveis pela campanha do Marrocos na Copa do Mundo do Qatar, Yassine Bounou ?mais conhecido como Bono?, protagonizou uma cena fofa durante uma entrevista.

Isaac confundiu o microfone com um sorvete e o lambeu enquanto seu pai, o goleiro, respondia as perguntas do jornalista.

O vídeo foi publicado pelo perfil da Copa do Mundo da Fifa no Twitter na manhã desta quarta-feira (14) e tem feito sucesso. A publicação já conta com mais de 15 mil curtidas.

"O filho de Yassine Bounou pensando que o microfone é sorvete é extremamente adorável!", escreveu o perfil ao compartilhar o vídeo.

De acordo com o site Sports Brief, a cena aconteceu após Marrocos eliminar Portugal nas quartas de final da Copa, no último sábado (10).

O Marrocos entra em campo na tarde de hoje para enfrentar a França, às 16h (de Brasília), em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo. O vencedor do confronto vai disputar a grande final da competição contra a Argentina.