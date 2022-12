SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A modelo croata Ivana Knoll, que vem sendo considerada a Musa da Copa do Mundo de 2022, segue comparecendo nos estádios do Mundial do Qatar. Após ter presenciado a eliminação de sua seleção diante da Argentina, nesta terça-feira (13), ela não deixou de marcar presença para assistir França x Marrocos, a outra semifinal.

Knoll, que vem chamando a atenção pelos looks ousados que usa durante o torneio, abandonou o quadriculado vermelho e branco característico da Croácia com a queda da seleção vice-campeã em 2018. Mantendo cor apenas no batom utilizado, ela adotou um visual inteiro preto para ver o jogo no Estádio Al Bayt (veja abaixo).

A croata, no entanto, não revelou por qual seleção está torcendo já que a equipe de Módric e companhia se despediu do torneio.

Após a eliminação da Croácia, a modelo foi alvo de influencers do Brasil no Instagram. Ela havia provocado os brasileiros com a vitória dos croatas nos pênaltis sobre o escrete canarinho e não passou impune com a derrota por 3 a 0 para a Argentina. Ela ainda voltou a zombar da seleção brasileira depois da "invasão" que recebeu em seu perfil.

A torcedora croata esteve nas duas últimas edições da Copa, mas é neste ano que ela está se sobressaindo nos holofotes internacionais. Tanto que ela já soma mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram e ganha mais a cada dia.

As roupas utilizadas por Knoll chamam a atenção em um país que possui restrições rígidas sobre vestimentas femininas.