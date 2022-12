SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Atlético-MG liberou o atacante Keno e o lateral-direito Guga da reapresentação nesta quarta-feira (14) junto ao restante do elenco. Em comunicado, o clube informou que os dois não apareceram para o início da pré-temporada por conta da negociação com o Fluminense.

"Os atletas Keno e Guga não se apresentaram, por conta da negociação com o Fluminense. Os clubes estão tratando dos detalhes. Quando houver (se houver) o acerto, haverá a divulgação", informou o Galo.

O Flu está muito próximo de concluir a compra da dupla em definitivo. Keno vai custar 1 milhão de euros por 100% dos direitos econômicos, enquanto Guga fará o Fluminense desembolsar 1,5 milhão de euros por 50% dos direitos. O pagamento será feito parcelado. Restam detalhes com os representantes dos jogadores.

Vitor Mendes, zagueiro que negocia para reforçar o Fluminense por empréstimo, também não está na lista da reapresentação. O Atlético, entretanto, não citou o nome dele no comunicado.

Dois fatores pesaram para o Galo na negociação. Primeiro, os quatro jogadores não seriam aproveitados por Eduardo Coudet, novo treinador. Depois, Keno e Guga têm contrato com o clube apenas até dezembro de 2023. O atacante foi procurado em outubro, mas a negociação só aconteceu com o aval do técnico. Já o lateral tinha pedido para sair. Quem fica no Flu é o meia Nathan, renovando o empréstimo.

O Galo também informou que o zagueiro Junior Alonso esteve no CT para se despedir, pois o empréstimo se encerra no fim deste ano.