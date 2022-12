SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um barbeiro dominicano chamado Antonio ganhou destaque nas redes sociais nas últimas horas, após a classificação da Argentina à final da Copa do Mundo do Qatar.

Acontece que Antonio criou um corte de cabelo com o rosto de Messi. Até mesmo as madeixas do craque argentino são reproduzidas na cabeça do cliente.

O corte foi divulgado nas redes sociais do barbeiro pela primeira vez em 2021, mas voltou a ganhar destaque nas redes sociais por ocasião do destaque de Messi na Copa do Mundo.

"Aqueles que gostam de futebol, como eu, sabem que é um privilégio ver jogar este grande Leo Messi, ainda mais agora, no PSG, ao lado de Neymar e Mbappé", escreveu o barbeiro na ocasião, dizendo que sonha um dia cortar o cabelo do camisa 10 da seleção argentina.

A Argentina garantiu vaga na final com vitória por 3 a 0 sobre a Croácia na semifinal, com uma grande atuação de Lionel Messi, que fez um gol e deu uma assistência para um dos tentos de Julián Álvarez, que fez dois.

Os argentinos voltam a campo no próximo domingo (18), às 12h (de Brasília), quando enfrentam o vencedor de França x Marrocos na decisão do Mundial.