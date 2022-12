SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (14), o Marrocos se torna a primeira seleção africana da História a disputar uma semifinal de Copa do Mundo, no estádio Al Bayt, em Al Khor. O surpreendente time de Marrocos teve que abandonar a estratégia defensiva, após a favorita e atual campeã França abrir o placar aos 5' do primeiro tempo --o marcador está em 2 a 0.

Theo Hernández marcou o primeiro gol da partida a favor da seleção francesa. No segundo tempo, o jovem atacante Kolo Muani ampliou no mesmo minuto que entrou em campo -o passe foi de Mbappé.