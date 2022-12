SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Cinco dias após a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, na última sexta-feira (9), Vinicius Junior e Lucas Paquetá foram às redes sociais mandar mensagens de agradecimento a Tite. O técnico deixou o comando do escrete canarinho com o fim da campanha no Mundial do Qatar e vem recebendo o apoio dos jogadores da seleção brasileira desde então.

"Gratidão por tudo que vivemos juntos, por todos os ensinamentos. Que Deus abençoe você, sua família e equipe", escreveu Paquetá, nos Stories do Instagram.

"Gratidão. Desejo as melhores coisas. Tite e sua equipe", desejou Vini Jr, também na plataforma.

Desde a derrota do Brasil nos pênaltis para a Croácia, alguns jogadores convocados para a Copa do Qatar demonstraram carinho e fizeram agradecimentos públicos ao treinador de 61 anos. Neymar e Daniel Alves escreveram cartas abertas a ele, e Casemiro também se pronunciou.

Tite se despediu da seleção brasileiras após seis anos. Ele foi anunciado como sucessor de Dunga em junho de 2016. O técnico conquistou a Copa América de 2019, além de ter sido vice em 2021.

Apesar de ele ter comandado a equipe em campanhas dominantes nas Eliminatórias das últimas duas Copas, o Brasil foi eliminado nas quartas de final em ambas as edições. O escrete canarinho caiu para a Bélgica, no Mundial da Rússia, e foi derrotado pela Croácia no torneio do Qatar.

Tite, agora, estuda qual será seu próximo passo na carreira. De acordo com apuração do site UOL, o técnico já recebeu cinco propostas de trabalho, de três seleções e de dois clubes da Europa, para assumir o comando a partir de janeiro de 2023.