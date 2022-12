SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Maurício Meirelles, 38, usou as redes sociais nesta quarta-feira (14) para comparar a final da Copa do Mundo do Qatar, entre as seleções da Argentina e França, com a polarização política no Brasil. As equipes entram em campo no próximo domingo (18), às 12h.

"França x Argentina na final é o novo Bolsonaro x Lula no segundo turno", escreveu o humorista no Twitter após a França derrotar Marrocos.

"Argentina é o BolsoLula. É a união das piores coisas que existem. França é no máximo um Geraldo Alckimin, chato, mas dá para aturar", tuitou o internauta Guilherme Vidal. "Quem torcer para a Argentina é fascista", escreveu @Carvalho_FTV.