SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O presidente da França Emmanuel Macron comemorou a classificação para a final da Copa do Mundo do Qatar, nesta quarta-feira (14), após vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos. O mandatário acompanhou a partida em um dos camarotes do estádio Al Bayt.

Nas rede sociais, o presidente parabenizou o elenco francês pela chegada à segunda final consecutiva e aproveitou para mandar um recado para a seleção marroquina, que agora disputará o terceiro lugar, neste sábado (17), às 12h (de Brasília), contra a Croácia.

"Obrigado Blues. Agora a Copa!", escreveu Macron em seu Twitter oficial. A postagem ainda contou com um pôster celebrando a classificação francesa para a final do Mundial do Qatar.

"Aos nossos amigos marroquinos: parabéns por esta bela jornada. Vocês marcaram a história do futebol", completou o presidente, compartilhando uma foto de Mbappé e Hakimi -companheiro de PSG- abraçados antes do início do jogo desta quarta.

Classificada para a final, a França enfrentará a Argentina neste domingo (18), às 12h (de Brasília), no estádio Lusail Iconic. Já Marrocos e Croácia se enfrentam um dia antes (17), em mesmo horário, no estádio Khalifa Internacional.