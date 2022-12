SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a vitória contra Marrocos por 2 a 0, a imprensa francesa destacou, sem grandes arroubos, a volta da equipe à final da Copa do Mundo e o duelo contra a Argentina.

"Estamos de volta", resumiu o francês L?Equipe em sua página online, com um grande foto de Giroud abraçado a Theo Hernandez, celebrando o primeiro gol.

Em seguida, o veículo trocou o título do destaque para algo um pouco mais lúdico: "Na estrada pela terceira estrela".

O Le Figaro citou o duro confronto com os marroquinos e o retorno à final.

"Vitoriosa sobre o Marrocos, a França defenderá o título mundial. Depois de uma luta intensa com os marroquinos, os atuais campeões se classificaram para a quarta final de sua história, contra a Argentina de Messi."

No Le Monde, o título principal lembra do rival derrotado, Marrocos. "França coloca fim a aventura dos Leões do Atlas e se classifica para a final".

O inglês Guardian fez título quase idêntico, "França encerra a aventura do Marrocos e chega à final da Copa do Mundo".

No Clarín, um dos principais jornais na terra da rival Argentina, o veículo lembra que a França passou, mas sem empolgar. "Com mais força do que brilhantismo, França eliminou o Marrocos e será rival da Argentina na final".

Normalmente mais efusivo, o Olé já resumiu a final: "Messi contra Mbappé em uma decisão de gala". "E sim, será a França. E sim, será o atual campeão mundial. E sim, será Messi x Mbappé. E sim, serão os dois times em busca da mesma história, a terceira estrela do escudo", diz a reportagem principal.