SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sairá da Copa do Mundo de 2022 um tricampeão. Argentina e França, com dois títulos cada um, vão duelar no próximo domingo (18), em Lusail, para levantar o cobiçado troféu no Qatar.

Quem triunfar passará a ser, sozinho, o quarto colocado na lista dos maiores vencedores do torneio. A relação tem a liderança do Brasil, pentacampeão, seguido por Itália e Alemanha, tetra.

Tal qual Argentina e França, o Uruguai acumula duas taças. A Inglaterra e a Espanha, que chegaram ao topo uma vez cada uma, completam o clube dos campeões, ainda restrito a oito membros.

Os argentinos, que fizeram a festa em 1978 e 1986, agora buscam a glória sob a regência de Lionel Messi, 35. Vice em 2014, o craque já avisou que se despede do Mundial neste final de semana.

Os franceses, laureados em 1998 e 2018, buscam feito que não é obtido desde 1962. O Brasil foi, naquele ano, o último a defender com sucesso o título do campeonato.