SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Derrotado nas semifinais da Copa do Mundo do Qatar, o técnico de Marrocos Walid Regragui espera que a França seja campeã na final do próximo domingo (18), contra a Argentina. Em coletiva de imprensa logo após a derrota desta quarta-feira no estádio Al Bayt, o profissional que é nascido na França disse que espera uma "dobradinha" francesa e mencionou Pelé numa comparação com Mbappé.

"A França pode conseguir uma dobradinha histórica. Por 20 anos tem sido o melhor país do mundo no futebol e eu tenho orgulho de ter crescido lá. Gostaria que ela ganhasse a Copa do Mundo para que o jovem Mbappé se aproxime do Pelé e porque seria menos difícil ter perdido para o campeão", disse Regragui, que ainda repetiu a menção ao craque brasileiro ao falar sobre a final da Copa do Mundo contra a Argentina, no estádio de Lusail.

"Será um grande jogo. A Argentina ganhou confiança por causa da performance exuberante de Messi, enquanto a França defende muito bem e tem um jogo ofensivo muito bonito. Será um jogo equilibrado. Acredito que a França poderá ganhar novamente o título, mas Messi sabe que é sua última oportunidade de ser campeão mundial ao mesmo tempo em que Mbappé é um grande jogador e se ganhar de novo estará repetindo o Pelé."

Mbappé foi campeão mundial pela primeira vez em 2018 aos 19 anos, seis meses e 25 dias, enquanto Pelé ganhou sua primeira Copa pela seleção em 1958, aos 17 anos, oito meses e seis dias. O brasileiro foi campeão mundial novamente em 1962, aos 22, e o francês agora disputará a final da Copa com a chance de já ser bicampeão aos 23.

Maior vencedor da história das Copas, Pelé ainda venceu em 1970, com 29 anos.