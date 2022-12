SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Uma pergunta na coletiva de imprensa logo após a classificação da França para a final da Copa do Mundo tirou do rumo o técnico Didier Deschamps. Um jornalista disse que tinha visto vídeos de treinos de Karim Benzema em boa forma e questionou se há alguma chance de o atacante do Real Madrid ser opção contra a Argentina no próximo domingo.

Deschamps riu, olhou de lado e disse apenas o seguinte: "Prefiro passar para a próxima pergunta."

O mistério de Deschamps mantém no ar uma das principais polêmicas do futebol francês nos últimos dias. É que a edição desta terça-feira (13) do jornal espanhol "Marca" informou que Benzema já poderia estar em campo desde as oitavas de final da Copa porque está totalmente recuperado da lesão muscular na coxa esquerda que lhe tirou a chance de jogar o torneio.

Ainda segundo a publicação, a decisão de Deschamps em cortar o atacante de 34 anos da Copa do Mundo foi precipitada, o que pode justificar a reação com poucas palavras do treinador. Benzema se machucou durante um treino no Qatar e viajou de volta para a Europa.

Vale lembrar que Benzema não foi oficialmente cortado da lista de inscritos e nenhum substituto foi convocado, o que significa que ele tem condições de jogo segundo as regras.

A bagagem de Benzema na Copa do Mundo se limita à participação no Brasil em 2014, quando foi titular nas cinco partidas que a França disputou até a eliminação para a Alemanha nas quartas de final. Ele ficou afastado da seleção entre 2015 e 2021 por indisciplina e má relação com Deschamps e por isso não foi campeão mundial em 2018. Ele voltou a ser convocado em junho de 2021, após se resolver com o treinador.

Nas redes sociais, o recém-eleito melhor jogador do mundo tem postado mensagens de apoio à seleção.

Além da declaração misteriosa na pergunta sobre Benzema, Deschamps comemorou a classificação francesa para a final da Copa: "Fico sempre orgulhoso quando alcanço algo como isso, é especial disputar mais uma final no domingo. Não foi uma vitória fácil, mostramos nossa qualidade e nosso espírito de equipe, mas tivemos momentos desafiadores na partida, realmente. Minha sensação de agora está entre a emoção e o orgulho. É mais um passo e ainda falta outro. Estar de novo numa final é maravilhoso."

Deschamps não quis escalar o time da final contra a Argentina, mas disse que Upamecano e Rabiot devem ter condições de jogo. Eles foram desfalques nesta quarta-feira com sintomas de gripe.