SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após quatro temporadas, o atacante Ángel Romero está de volta do Corinthians. O clube confirmou o retorno do jogador, na manhã desta quinta-feira. O anúncio foi feito através das redes sociais, num vídeo em que o zagueiro Balbuena, também paraguaio, mando um recado em Guaraní, uma das duas línguas oficiais do Paraguai. Romero já está no Brasil, desde a noite de terça (13), quando chegou para fazer exames médicos e assinar contrato.