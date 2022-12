SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (15) a contratação do atacante paraguaio Ángel Romero, 30. O jogador retorna ao clube alvinegro três anos e meio depois de sua saída, em julho de 2019.

Romero já está treinando com a equipe e assinou contrato até o final de 2024.

Em sua primeira passagem, iniciada em 2014, fez 222 partidas e 38 gols, 22 deles no estádio de Itaquera, palco em que é vice-artilheiro. Conquistou duas edições do Campeonato Brasileiro pelo clube, em 2015 e 2017, e duas do Campeonato Paulista, 2017 e 2018.

É também o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Timão. O paraguaio se destacava por sua entrega à equipe durante as partidas.

Romero estava desde fevereiro deste ano no Cruz Azul, do México, mas rescindiu seu contrato no final de novembro. Pelo clube, marcou cinco gols em 38 jogos -um dos tentos foi decisivo para a conquista da Supercopa do México.

Antes, jogou por duas temporadas no San Lorenzo, da Argentina. Lá, fez 11 gols em 54 partidas.