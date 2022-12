SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora da Copa do Mundo do Qatar por conta de uma lesão no quadríceps da coxa esquerda, Benzema foi liberado pelo Real Madrid para acompanhar a final do Mundial, entre Argentina e França, com seus companheiros.

No entanto, o atacante não deve viajar até Doha. O motivo? Um desentendimento com Didier Deschamps, que começou com a decisão do técnico de tirar Benzema da Copa do Mundo quando o atacante sentiu dores nos treinamentos antes do início da competição.

'EXPULSÃO' E INDIFERENÇA

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Benzema teria a intenção de voltar a atuar ainda na fase de grupos da Copa. Assim, o atacante se sentiu "expulso" da concentração ao receber a notícia de que não jogaria o Mundial.

Depois de alguns dias de férias, Benzema passou a treinar no Real Madrid. Já sem dores, o atacante participou de um jogo-treino contra o Leganés nesta quinta-feira (15). De acordo com o "Marca", outro periódico espanhol, o jogador já teria condições de jogo nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Após a vitória da França sobre Marrocos, Didier Deschamps foi questionado sobre um possível retorno de Benzema, e evitou o tema. "Vamos para a pergunta seguinte", disse o treinador.

FALTA DE CONVITE

Por fim, de acordo com a emissora francesa "RTL" a ideia de ter Benzema no Estádio Lusail no próximo domingo (18) para acompanhar a final não partiu da comissão técnica francesa, mas sim do presidente do país, Emmanuel Macron, que já acompanhou de perto a semifinal, contra Marrocos -vitória francesa por 2 a 0.

Além de Karim Benzema, Macron gostaria que outros jogadores que não foram à Copa por motivo de lesão estivessem em Doha -como Paul Pogba e N´Golo Kanté.

Diante de todo esse cenário, o mais provável é que Benzema - ue teoricamente poderia até jogar a final, já que não foi oficialmente cortado da seleção francesa- não acompanhe de perto a decisão. Em caso de vitória da França, o atacante terá direito a uma medalha de campeão do mundo, já que é parte do elenco.

França e Argentina se enfrentam no Estádio Lusail no próximo domingo (18) às 12h (de Brasília). Antes, no sábado (14), Marrocos e Croácia duelam pelo terceiro lugar da Copa do Mundo.