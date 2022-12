SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Palmeiras sacramentou a venda de Endrick ao Real Madrid, da Espanha. O jogador se tornou uma das transferências mais caras do Brasil, perdendo apenas para a ida de Neymar do Santos para o Barcelona, em 2013.

A negociação envolve 60 milhões de euros, com uma parte fixa maior e outra menor por metas. Esses bônus são considerados atingíveis, especialmente os mais valiosos. O Real Madrid vai arcar com o pagamento dos impostos cobrados pela Receita da Espanha (cerca de 12 milhões de euros). Ou seja, é uma operação de 72 milhões de euros (R$ 407 milhões). A multa contratual de Endrick estava fixada em R$ 328 milhões (60 milhões de euros).

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, afirmou que o clube fez a maior negociação da história do futebol brasileiro. Isso porque o Verdão se tornou o time que mais recebeu em uma única transferência, já que o Santos faturou cerca de R$ 62 milhões com a venda de Neymar ao Barcelona, enquanto o Palmeiras receberá algo em torno de R$ 337 milhões.

Como a legislação não permite que jogadores menores de idade joguem por clubes estrangeiros, Endrick, 16, só poderá se transferir para Madrid em julho de 2024. Até lá, vai atuar pelo Palmeiras. O clube alviverde detém 70% dos direitos econômicos do atleta. Os 30% restantes pertencem ao jogador.

Veja a lista:

1- Neymar do Santos para o Barcelona - 86,2 milhões de euros

A venda de Neymar para o Barcelona é cercada de polêmicas envolvendo os valores. Entretanto, continua como a maior da história do futebol brasileiro. A transferência aconteceu em junho de 2013. Oficialmente, o Peixe recebeu 17,1 milhões de euros (R$ 74,8 milhões, à época). Meses depois, o clube catalão admitiu que pagou 86,2 milhões de euros (R$ 364,2 milhões) e alegou que 40 milhões de euros foram para a empresa N&N, da família do atacante atualmente no PSG (FRA).

2- Endrick do Palmeiras para o Real Madrid - pode chegar a 72 milhões de euros

A negociação de Endrick com o Real Madrid, como o UOL Esporte apurou, envolve 60 milhões de euros entre uma parte fixa (maior) e outra por meio de metas (menor). Esses bônus, porém, são considerados plenamente atingíveis. O clube também vai arcar com o pagamento dos impostos cobrados pela Receita da Espanha (cerca de 12 milhões de euros), fazendo com que a operação chegue a 72 milhões de euros.

3- Vinícius Jr do Flamengo e Rodrygo do Santos para o Real Madrid - 45 milhões de euros

O terceiro lugar fica dividido entre as joias do Flamengo e do Santos na ida para o Real Madrid. Pouco depois de estrear pelo time principal, Vini Jr já tinha sido negociado com o clube espanhol. O caso do Rodrygo em 2018 é bem parecido.

4- Lucas Moura do São Paulo para o Paris Saint-Germain - 43 milhões de euros

Em 2012, o São Paulo vendeu Lucas Moura ao PSG no que na época era a maior transferência do futebol brasileiro. Depois, foi ultrapassado por Neymar e por outros.

6- Lucas Paquetá do Flamengo para o Milan - 35 milhões de euros

No mesmo ano que vendeu Vini Jr, em 2018, o Flamengo também acertou a negociação de Lucas Paquetá para o Milan. O jogador demorou um pouco a engrenar na Europa, mas atualmente vai bem na Inglaterra e foi para a Copa.

7- Gabriel Jesus do Palmeiras para o Manchester City - 32,75 milhões de euros

Assim como Endrick, o Palmeiras também fez uma grande negociação com Gabriel Jesus. O jogador, que ficou alguns meses no Brasil e ajudou o clube a conquistar o título nacional antes de sair, foi vendido em 2016.

8- Oscar do Internacional para o Chelsea - 31,9 milhões de euros

Depois da polêmica troca do São Paulo pelo Internacional, Oscar estourou no futebol brasileiro e foi vendido em 2012 para o Chelsea, da Inglaterra.

9- Denílson do São Paulo para o Real Bétis - 31,5 milhões de euros

Em 1998, o Real Bétis abriu os cofres e desembolsou mais de 30 milhões de euros para contar com Denílson, do São Paulo. Ele foi por muito tempo a maior venda em valores absolutos do futebol brasileiro para a Europa.

10- Arthur do Grêmio para o Barcelona e Reinier do Flamengo para o Real Madrid - 30 milhões de euros

Arthur não cumpriu as expectativas geradas na Europa, mas, em 2018, foi vendido pelo Grêmio depois de brilhar no futebol brasileiro. O valor era de 30 milhões de euros fixos e mais 10 milhões de euros com metas.

Já o jogador do Flamengo não teve ainda muito sucesso na Europa, mas foi uma das maiores vendas do Brasil. Em 2020, o Real Madrid comprou o meia-atacante por 30 milhões de euros.

Ainda há nessa lista Yuri Alberto do Internacional para o Zenit por 25,8 milhões de euros, Bernard do Atlético-MG para o Shakhtar Donetsk, Gabigol do Santos para a Inter de Milão e Gerson do Flamengo para o Olympique de Marselha, todos por 25 milhões de euros. Fecha a lista como 15ª transferência mais cara a venda de Robinho do Santos para o Real Madrid por 24 milhões de euros em 2005.