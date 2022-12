SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista esportivo e apresentador Milton Neves não conteve as lágrimas ao falar sobre Lenice Neves durante o Faustão na Band, na noite desta quarta-feira (14). Lenice morreu em agosto de 2020 por complicações de um câncer de pâncreas.

Foi exibida uma homenagem ao jornalista, com lembranças da infância e declarações de familiares e amigos. Algumas fotos eram do casamento do casal, a família e viagens a dois. Nesse momento, Neves se emociona e Fautão diz que ela era uma "mulher extraordinária. "A Lenice dividiu a vida com esse cara ao longo de 42 anos. A primeira e a única namorada", disse Faustão.

Milton relembrou também que sempre quis trabalhar na Band, mas que era desencorajado pelo sogro. "Ele falava: 'você pode até trabalhar lá, mas só se for para limpar privada'", comenta. "Trabalhar aqui era uma coisa praticamente inatingível, era como você sair voando para a lua sem foguete, mas a coisa acabou dando certo", completou.

Atualmente, o jornalista comenta sobre futebol no quadro esportivo Terceiro Tempo, na emissora.