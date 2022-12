SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain tem em seu elenco Messi e Mbappé, as duas estrelas que estarão em lados opostos na final da Copa do Mundo do Qatar entre Argentina e França, no domingo (18), às 12h (de Brasília), no estádio Lusail.

Nas redes sociais, o clube francês apoiou os astros antes da decisão e postou uma montagem de ambos lado a lado, com a taça da Copa como destaque.

"Orgulhosos de vocês", escreveu o PSG.

Messi e Mbappé, inclusive, dividem a artilharia da Copa, com cinco gols cada.

Para chegar à final, a Argentina passou por Austrália, Holanda e Croácia no mata-mata, enquanto a França superou Polônia, Inglaterra e Marrocos.