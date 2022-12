SANTOS, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A diretoria do Santos vibrou pelas condições da contratação de Dodi, volante ex-Fluminense e que estava no Kashiwa Reysol (JAP). O Peixe não gastou no acordo com o atleta de 26 anos.

O Santos cedeu 25% de venda futura ao Reysol para ter Dodi em definitivo sem gastar nada. Pesou a favor do Peixe a vontade do meio-campista, que pediu para ser liberado. Ele trabalhou com o técnico Odair Hellmann no Flu.

Antes do contato do Santos, o Kashiwa Reysol negociava a renovação do contrato e pedia R$ 10 milhões para liberar Dodi. O convite do Peixe mudou tudo. "Foi um negócio de ouro", disse uma pessoa do estafe de atleta à reportagem.

A chegada faz o Santos tirar o pé no mercado. O Peixe ainda procura reforços, mas terá menos pressa e esperará por oportunidades. Odair quer observar os atletas na pré-temporada para entender melhor as necessidades do elenco.

O Santos aceitou investir no meio-campo e tentou Edenilson, Jean Lucas e Diego Pituca, porém, não obteve sucesso. A ideia inicial era trazer dois dos quatro volantes tentados, incluindo Dodi. Só Dodi, de graça, deu certo.

O Peixe "guardou" um investimento e agora terá mais paciência após viabilizar quatro reforços: o zagueiro Messias, o lateral-direito João Lucas, o volante Dodi e o atacante Mendoza.

O presidente Andres Rueda prometeu "três a cinco reforços de peso" para o início da temporada e cumpriu parcialmente. As contratações chegaram, mas o "peso" ficou para depois.

O Santos vê necessidade de mais um meio-campista com status de titular e analisa a possibilidade de contratar um centroavante para brigar por espaço com Marcos Leonardo e Rwan. Não há, até o momento, movimentações pela chegada de um armador. Como o site UOL Esporte antecipou, Odair pode utilizar Soteldo na função.