SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jogadores da seleção holandesa decidiram ?antes do início da Copa do Mundo do Qatar? leiloar as camisas usadas no decorrer do Mundial, e já arrecadaram pouco mais de 320 mil euros (cerca de R$ 1,8 milhão). A informação é do canal de notícias holandês NOS.

A quantia será doada, integralmente, aos trabalhadores migrantes que auxiliaram nas obras de infraestrutura para a realização da Copa de 2022.

E a tendência é que o valor seja ainda maior, pois o leilão das camisas usadas nas quartas de final ?em derrota holandesa nos pênaltis para a Argentina- só acabará nesta sexta-feira (16). A Federação Holandesa de Futebol anunciará a quantia final em janeiro.

Ao todo, a seleção holandesa disputou cinco jogos no Mundial do Qatar ?três pela fase de grupos e dois pelo mata-mata? todos com o tradicional uniforme laranja.

Até o momento, 104 das 140 camisas da Holanda já foram leiloadas, sendo grande parte delas para torcedores da Ásia e dos Estados Unidos.