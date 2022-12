SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sindicato Nacional dos Aeronautas anunciou nesta quinta-feira (15) que pilotos e comissários participarão de uma greve na próxima segunda-feira (19) em alguns dos principais aeroportos brasileiros, justamente um dia após a final da Copa do Mundo do Qatar.

Em contato com a reportagem, o sindicato afirmou que a paralisação não afetará a programação os voos internacionais que têm o Brasil como destino.

Os atrasos estão previstos apenas para os voos nacionais e internacionais que saem das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza.

Mesmo assim, os torcedores brasileiros podem se deparar com tumultos e aeroportos cheios caso aterrizem em solo nacional na parte da manhã.

A greve ?que busca aumento real dos salários e melhores condições de trabalho? contará com paralisação diária entre 6h e 8h e se estenderá por tempo indeterminado.

A final da Copa do Mundo do Qatar, entre Argentina e França, está marcada para às 12h (de Brasília) deste domingo, no estádio Lusail Iconic.