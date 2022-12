SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Finalista da Copa do Mundo do Qatar, a Argentina sofreu com lesões antes do início do Mundial. Três jogadores foram cortados às vésperas do início do torneio: Giovani Lo Celso, Nicolás González e Joaquín Correa. Todos devem estar no Estádio de Lusail no próximo domingo (18).

A AFA (Associação de Futebol Argentina, em português) convidou González e Correa para assistir à final contra a França. Além deles, Lo Celso, que já acompanhou de perto a vitória sobre a Croácia, deve marcar presença nas arquibancadas na decisão.

Lo Celso sofreu uma lesão muscular na perna direita no início de novembro, precisou passar por cirurgia e não chegou a viajar ao Qatar com o elenco argentino. Dos três cortados, o meio-campista do Villarreal era o único titular. Alexis Mac Allister foi seu substituto.

Nicolás González, atacante da Fiorentina, e Joaquín Correa, da Inter, participaram do último amistoso preparatório da seleção argentina, no dia 16 de novembro, e foram cortados depois da partida, substituídos por Angel Correa e Thiago Almada, respectivamente.

González e Correa foram convidados pela AFA para acompanharem a seleção durante toda a Copa, mas voltaram para seus clubes para iniciar o tratamento das lesões.

Argentina e França entram em campo no próximo domingo (18) às 12h (de Brasília). Antes, no sábado (17), Croácia e Marrocos decidem o terceiro lugar.