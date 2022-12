Neste domingo (18) a 18ª edição do Duathlon Thiago Marchado larga em Matias Barbosa. A prova será realizada na estrada União e Indústria, no trecho próximo ao pedágio da BR-040, divisa com o município de Simão Pereira.

A Expectativa da organização do evento é que mais de 100 atletas participem da prova. O circuito terá como maior parte do trecho da Estrada União e Indústria. Além dos adultos, o Duathlon contará com a categoria kids. A largada dos adultos deve ser às 8h e, logo depois às 9h30, a largada das crianças.

A prova começa com 3km de corrida, seguida de 18km de ciclismo e finalizada com 3km de corrida. Já a modalidade kids será realizada de acordo com a idade da criança, com percurso com corridas de 50 metros e ciclismo de 100 metros, por exemplo.

Neste ano, o Duathlon chega a 18ª edição e desde que foi criado em 2005 até então, era realizado em Juiz de Fora. A prova é uma homenagem ao triatleta Thiago Machado falecido em 2005. Thiago fazia parte da seleção brasileira de triátlon e como forma de manter o legado, a prova é realizada initerruptamente desde a criação.

As inscrições podem ser feitas até este sábado (17) clicando aqui.

Cronograma

6h30 às 7h45 – Entrega Kit no trecho próximo ao Pedágio (rotatória).

7h45 – Check in das bike

8h – Largada adultos (individual e revezamento)

9h30 – Categoria Kids

10h – Premiação