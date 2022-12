SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos tem oito jogadores fora dos planos neste início de pré-temporada. O departamento de futebol busca propostas e pode economizar mais de R$ 1 milhão por mês se todos forem negociados.

Os volantes Guilherme Nunes, Jobson e Willian Maranhão, além dos atacantes Allanzinho, Angulo, Felippe Cardoso, Jhojan Julio e Tailson treinarão separadamente até encontrarem novos clubes. O Peixe prioriza vendas, mas sabe da dificuldade e tenta emprestá-los com transferência integral dos salários.

O caso mais complexo é o de Angulo, que negocia a rescisão do contrato válido até maio. O atacante equatoriano custa R$ 500 mil por mês e, mesmo que chegue a um acordo, o Peixe precisará pagar prestações de verbas trabalhistas. O Emelec aguarda a liberação para contratá-lo.

O Santos também tenta se desfazer de Jhojan Julio. O Peixe negocia o pagamento de verbas trabalhistas para devolver o atacante para a LDU (EQU). Essas tratativas estão mais avançadas e devem ser concluídas em breve.

Dentre os afastados, Maranhão é quem tem mais valor de mercado. Ele foi titular no rebaixamento do Atlético-GO à Série B e recebeu sondagens do Brasil e do exterior nos últimos dias.

Todos os outros fizeram temporadas ruins: Guilherme Nunes foi reserva do ABC, Jobson não conseguiu ser titular no rebaixamento do Náutico à Série C, Allanzinho quase não jogou pela Tombense, Felippe Cardoso fez apenas três gols pelo Vegalta Sendai na segunda divisão do Japão, e Tailson só atuou cinco vezes pelo Santos.

ELENCO DE ODAIR HELLMANN

O Santos se reapresentou para o início da pré-temporada com 37 jogadores à disposição. Dentre eles, vários precisam se firmar para continuar no elenco. São os casos dos goleiros Breno, Diógenes e Paulo Mazoti, do zagueiro Derick, do lateral-direito Cadu, do lateral-esquerdo Pedro Scaramussa, do volante Vinicius Balieiro, dos meias Ed Carlos, Gabriel Pirani. Ivonei e Miguelito e do atacante Raniel.

O Peixe ainda espera trazer um ou dois reforços e pode vender atletas. Odair utilizará esse período de treinamentos para definir quem está nos planos antes de enviar a lista de inscritos no Campeonato Paulista.

OS 37 JOGADORES À DISPOSIÇÃO

Goleiros: Breno, Diógenes, João Paulo, John e Paulo Mazoti

Zagueiros: Alex, Derick, Eduardo Bauermann, Luiz Felipe, Maicon e Messias

Laterais-direitos: Cadu, João Lucas e Nathan

Laterais-esquerdos: Felipe Jonatan, Lucas Pires e Pedro Scaramussa

Volantes: Camacho, Dodi, Rodrigo Fernández, Sandry, Vinicius Balieiro e Vinicius Zanocelo

Meias: Carabajal, Carlos Sánchez, Ed Carlos, Gabriel Pirani, Ivonei e Miguelito

Atacantes: Ângelo, Lucas Barbosa, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Mendoza, Raniel, Rwan e Soteldo