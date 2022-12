SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os profissionais responsáveis por tatuar em Richarlison os rostos de Pelé, Neymar e do próprio jogador vieram à público defender seu trabalho após serem alvo de críticas e piadas nas redes sociais. No programa "Fofocalizando", do SBT, Dom e PK Tattoo disseram estar satisfeitos com o resultado.

"A finalização da tatuagem ficou muito maneira. Ele se amarrou e gostou muito, e é isso que importa", disse Dom. "Printaram a foto inacabada e com um ângulo torto, porque ele estava deitado ainda".

Dom também disse que Richarlison foi o responsável por planejar a tatuagem. "Ele me mostrou as fotos, pegou umas fotos do Ronaldo antigas e do Neymar também, na época da primeira olimpíada, e a frase do Pelé. A gente trabalhou e, na verdade, foi ele que escolheu muito."

PK Tattoo, companheiro de trabalho de Dom, também defendeu a tatuagem. "Só estou passando aqui para dizer que o homem está feliz, então, se o homem está feliz, a gente também está. A gente está muito feliz com o resultado apresentado até agora."