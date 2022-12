SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de 15 anos e 143 jogos disputados, Busquets anunciou sua aposentadoria da seleção espanhola nesta sexta-feira (16). O volante do Barcelona foi campeão da Copa do Mundo com 'La Furia' em 2010 e da Eurocopa em 2012.

O anúncio foi feito pelo próprio jogador nas suas redes sociais. Na mensagem publicada, Busquets agradeceu todas as pessoas com as quais trabalhou na seleção e citou todos os técnicos pelos quais foi comandado durante o período.

"Olá a todos! Gostaria de anunciar que depois de quase 15 anos e 143 jogos, chegou a hora de me despedir da seleção. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que me acompanharam neste longo caminho. Desde Vicente del Bosque que me deu a oportunidade de começar, a Luis Enrique por me fazer desfrutar até o último segundo. Também agradecer a confiança de Julen Lopetegui, Fernando Hierro ou Robert Moreno, bem como a todos os seus funcionários. E como não a cada um dos meus companheiros, com quem lutei para tentar levar a seleção onde ela merecia, com mais ou menos sucesso, mas sempre a dar tudo e com o maior dos orgulhos. Não quero esquecer de nenhum membro, que estando em segundo plano foram igualmente importantes (fisioterapeutas, médicos, delegados, nutricionistas, staff, imprensa, segurança, viagens, etc...) e a todas as pessoas e trabalhadores que cruzaram o meu caminho e o tornaram tão especial. Também presidentes, diretores, diretores desportivos e que, de uma forma ou de outra, fizeram parte da federação", começou dizendo o volante, que completou:

"A todos os torcedores, pelo apoio diário recebido e principalmente quando as coisas não correram como esperávamos. É aí que mais precisam de vocês e mais unidos têm que estar. A todos vocês, obrigado! E, claro, o mais importante, a minha família. Por me apoiar em cada momento e em todas as minhas decisões e compartilhar este caminho estando longe muitos dias e fazendo-me sentir sempre perto para que desse o melhor de mim. Foi uma honra representar o meu país e levá-lo ao mais alto, ser campeão do mundo e da Europa, ser capitão e disputar tantos jogos, com maior ou menor sucesso, mas sempre a dar tudo e a contribuir com o meu grão de areia para que tudo fosse o melhor possível e que todos sentiram o quão importantes são, ajudando a todos e lutando por um mesmo objetivo, com experiências únicas, inesquecíveis e históricas".

Busquets foi convocado pela primeira vez pela seleção espanhola em 2009, mas não entrou em campo no amistoso disputado contra a Inglaterra em fevereiro. A estreia veio dois meses mais tarde, em partida contra a Turquia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Ao longo de sua carreira na seleção, o volante disputou quatro edições de Copa do Mundo, sendo capitão no torneio realizado no Qatar, e três Eurocopas.