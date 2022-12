RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo, alguns nomes importantes da atual geração vão se aposentar ou perder espaço no próximo ciclo. A nova geração, porém, já vem pedindo espaço e o Real Madrid pode ter, a partir de 2024, o trio que formará o ataque brasileiro no Mundial de 2026, com Endrick, Vini Jr. e Rodrygo.

Os dois que já fazem parte do Real Madrid estão consolidados na seleção. Até houve dúvida em certo momento se estariam na convocação final, mas os últimos amistosos e a ótima temporada no time espanhol credenciaram Vini Jr. como titular e Rodrygo como reserva no Qatar. Aos 16 anos, Endrick mira o sucesso dos futuros companheiros.

O Palmeiras aceitou a proposta do Real Madrid para a venda de Endrick por 60 milhões de euros, com uma parte fixa maior e outra menor por metas. Esses bônus são considerados atingíveis, especialmente os mais valiosos. Os espanhóis vão arcar com o pagamento dos impostos cobrados pela Receita da Espanha (cerca de 12 milhões de euros). Ou seja, é uma operação de 72 milhões de euros (R$ 407 milhões).

A legislação não permite que jogadores menores de idade joguem por clubes estrangeiros. Endrick, de 16 anos, só pode se mudar para Madri em julho de 2024. Até lá, vai atuar pelo Palmeiras, em um período de adaptação no futebol profissional. Até o momento, ele tem sete jogos e três gols.

Vini Jr. fez duas temporadas no Flamengo antes de ir ao Real Madrid, somando 69 partidas e 14 gols entre 2017 e 2018. Já Rodrygo fez 79 jogos de 2017 a 2019, balançando a rede 17 vezes pelo Santos.

