BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - O francês Aurélien Tchouaméni é um dos destaques da Copa do Mundo. Aos 22 anos, o volante foi peça fundamental na campanha que levou o time de Didier Deschamps à decisão deste domingo (18) contra a Argentina, com atuações que deixaram em segundo plano as ausências de N'Golo Kanté e Paul Pogba, titulares no título de 2018.Na final, o volante do Real Madrid terá a missão de parar Lionel Messi. Os dois se enfrentaram apenas uma vez (em dezembro de 2021, com vitória do PSG sobre o Monaco por 2 a 0). Mas a carreira de ambos tem um ponto muito importante em comum: Cesc Fàbregas.

O meio-campista catalão foi uma espécie de tutor de Tchouaméni no Monaco. "Eu conversava muito com ele, trocamos muitas ideias. Ele me pedia conselhos, perguntava sobre minha carreira, sobre o Arsenal, o Chelsea, o Barcelona. Eu percebi rápido que ele era um jogador diferente", explicou Fàbregas em entrevista recente ao site espanhol Fichajes.com."Eu cheguei a falar dele para o Barcelona. Queriam começar a preparar a sucessão de Sergio Busquets e para mim ele seria o jogador perfeito. Mas o Barcelona não tinha dinheiro, não podia oferecer mais de 40 milhões de euros, e o Real Madrid chegou com mais que o dobro", revelou Fàbregas."Eu sabia que ele poderia me dar bons conselhos para me ajudar a melhorar como jogador. O primeiro que ele me disse foi que, quando recuperar a bola, tenho que olhar para frente, porque talvez o rival não esteja bem montado defensivamente. Também aprendi com ele a olhar para o campo todo, a saber o que está acontecendo antes mesmo de a bola chegar aos meus pés", disse o francês em sua entrevista de apresentação no Real Madrid, em junho deste ano. As dicas de Fàbregas deram certo. Em duas temporadas no Monaco, Tchouaméni passou de ser um volante defensivo para ser um meio-campista completo. "Ele pode jogar de primeiro ou de segundo volante. Até de camisa 10, se precisar", afirma o ex-companheiro. Essa versatilidade transformou-se em elogios. Durante a Copa, o site da Fifa publicou um perfil do francês em que o descreve como "um híbrido de Kanté e Pogba".

AMIZADE DESDE A BASE

Ao contrário de boa parte dos jogadores, Tchouaméni gosta de ver futebol. Ele é conhecido entre os colegas pelo interesse em aspectos táticos do jogo, e assiste a várias partidas por semana. As conversas com Fàbregas sobre o Barcelona também envolviam perguntas sobre o sistema de jogo do clube e, claro, sobre Messi.

O camisa 10 da seleção argentina é um dos melhores amigos de Cesc. Os dois jogaram juntos nas categorias de base do Barcelona. Messi e Fàbregas eram, junto a Piqué os destaques de um time que passou anos sem perder, a famosa "Geração 1987". Com a venda de Fàbregas para o Arsenal, aos 16 anos, a dupla se separou, mas jamais perdeu o contato. Os dois voltariam a jogar juntos no Barcelona em 2011 e a amizade se fortaleceu. As esposas de ambos -Antonela Roccuzzo e Daniela Semaan- são muito amigas. Em 2021, a rede de TV inglesa Sky Sports noticiou que ambas tinham convencido os dois jogadores a atuarem nos Estados Unidos no fim da carreira. O catalão joga atualmente no Como, da Série B italiana.