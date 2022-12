RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo apostou em uma mudança no comando técnico e trocou Dorival Júnior por Vítor Pereira. O português, porém, ainda aguarda o fim de seu contrato com o Corinthians e só iniciará os trabalhos no Rubro-Negro em janeiro, faltando apenas um mês para o Mundial de Clubes.

A Fifa confirmou a realização do Mundial de Clubes no Marrocos, no continente africano, entre os dias 1 e 11 de fevereiro. As partidas deverão acontecer nas cidades de Marrakesh e Agadir.

A tendência é a de que Vítor Pereira inicie efetivamente seu trabalho no Flamengo somente no dia 2 de janeiro.

A reapresentação do elenco principal do Flamengo, porém, acontece antes, no dia 26 de dezembro.

O início de Vítor Pereira no Flamengo somente em 2023 é uma orientação jurídica dos advogados rubro-negros justamente em função dele possuir contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. O técnico ainda sequer fechou por completo a montagem de sua comissão técnica.

O Flamengo ainda não efetuou nenhuma contratação. No entanto, renovou os contratos de David Luiz, Filipe Luís e Léo Pereira, e comprou o lateral esquerdo Ayrton Lucas, que estava emprestado pelo Spartak Moscou, da Rússia.

Os participantes do Mundial de Clubes serão o Flamengo (campeão da Libertadores), o Real Madrid (campeão da Liga dos Campeões da Europa), o Wydad Casablanca (campeão africano e anfitrião), o Al Ahly (vice-campeão africano), o Auckland City (campeão da Oceania) e o Seattle Sounders (campeão da Champions da Concacaf).

campeonato asiático ainda acontece e só tem previsão de se encerrar em 26 de fevereiro. Com isso, a Fifa estuda colocar o Al Hilal ? da Arábia Saudita e campeão continental do ano anterior ?como clube convidado.