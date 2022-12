SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou neste sábado (17) a contratação do atacante Wellington Rato, que estava no Atlético-GO. O jogador de 30 anos assinou contrato até dezembro de 2025.

"Após muita disputa com outros clubes, conseguimos trazer o Wellington Rato. Jogador de empenho e com boa qualidade técnica, que tem características importantes para o nosso elenco e se destacou no ano passado. Seja bem-vindo!", disse o presidente Julio Casares, por meio de nota no site oficial do São Paulo.

Na mesma nota, o atacante fala da sua chegada ao time do Morumbi.

"Estou muito feliz de estar aqui e vestir essa camisa. Quero retribuir o carinho dos torcedores que já recebi pelas redes sociais. Estou com muita vontade de vestir essa camisa, porque é a realização de um sonho. Espero ser feliz aqui", disse.

Wellington Rato disputou 36 jogos com o Atlético-GO no Campeonato Brasileiro e marcou oito gols. Na temporada, incluindo as demais competições, foram 70 partidas e 15 gols.