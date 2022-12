SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grande surpresa da Copa do Mundo do Qatar, o Marrocos terminou a competição em quarto lugar. Neste sábado (17), os comandados de Walid Regragui foram derrotados pela Croácia por 2 a 1 na disputa do terceiro lugar. O treinador se disse decepcionado, mas orgulhoso do desempenho.

Na opinião de Regragui, a vitória da Croácia foi justa e pode ser explicada por alguns fatores como a maior experiência da seleção europeia e pelo que foi apresentado na partida em si.

"Fiquei um pouco decepcionado com a segunda derrota seguida, fizemos de tudo. [...] Nossa seleção fez de tudo. Vamos aprender muito desta Copa. Vamos voltar mais fortes daqui a quatro anos. Demos um espetáculo. Os croatas têm mais experiência, jogaram bem, mereceram o resultado hoje", destacou o treinador após a partida.

Regragui avaliou que Marrocos conseguiu "quebrar a tradição europeia" ao chegar às semifinais. No entanto, o treinador opinou que ainda é preciso mais para objetivos maiores.

"Nós conseguimos quebrar a tradição europeia, fizemos diferença, e aprendemos nos dois últimos jogos que é preciso mais. E vamos fazer isso, como estamos fazendo nos últimos anos. Estou orgulhoso de ter ficado entre os quatro melhores", completou.

Antes de ser derrotado pela França na semifinal da Copa, Marrocos deixou três grandes seleções europeias pelo caminho: a Bélgica, ainda na fase de grupos, a Espanha, nas oitavas de final, e Portugal, nas quartas.