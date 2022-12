MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - A Croácia, vencedora da disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo sobre Marrocos, conquistou uma premiação de US$ 27 milhões (R$ 143,4 milhões). A seleção africana não ficou muito atrás -a diferença é de US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões).

A edição deste ano é a que mais pagará às seleções vencedoras, com um total estimado de R$ 2 bilhões. Todas as 32 seleções participantes recebem algo, a depender da fase em que são eliminadas no torneio.

Croácia e Marrocos já tinham se enfrentado nesta Copa do Mundo, logo na primeira rodada do Grupo F e ficaram em 0 a 0. A partida parecia ter escancarado fragilidades nas equipes, mas o torneio mostrou o contrário, já que a seleção africana se classificou em primeiro, a europeia em segundo, enquanto Bélgica e Canadá ficaram pelo caminho.

Para chegar à disputa de terceiro lugar, a Croácia passou por Japão e Brasil, nos pênaltis, e perdeu para a Argentina. Marrocos, por outro lado, superou a Espanha, nos pênaltis, e Portugal. A derrota veio para a França.

Na partida deste sábado (17), o jogo se desenhou de forma diferente. A Croácia abriu o placar com Gvardiol aos sete, enquanto Marrocos empatou quase dois minutos depois, com Daric. Orsic, no final do primeiro tempo, garantiu a vitória croata.

AS PREMIAÇÕES

Campeão: US$ 42 milhões (R$ 223,2 milhões)

Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 159,4 milhões)

3º lugar: US$ 27 milhões (R$ 143,4 milhões)

4º lugar: US$ 25 milhões (R$ 132,8 milhões)

Eliminados nas quartas de finais: US$ 17 milhões (R$ 90,3 milhões)

Eliminados nas oitavas de finais: US$ 13 milhões (R$ 69 milhões)

Eliminados na fase de grupos: US$ 9 milhões (R$ 47,8 milhões)