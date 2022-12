SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um contingente de 560 militares italianos foi enviado para Doha em outubro para auxiliar na segurança da Copa do Mundo do Qatar. A grande decisão será disputada entre Argentina e França neste domingo (18), no Estádio Lusail.

Os soldados europeus vão participar das operações da grande final e da disputa pelo terceiro lugar do torneio.

NO QUE VÃO AUXILIAR

Os soldados italianos estarão prontos para ajudar em situações de emergência, atos hostis ou terrorismo nos dois últimos jogos do Mundial da Fifa.

Na proteção de complexos industriais, shoppings e locais com aglomeração de pessoas.

As tropas italianas, incluindo a unidade de especialistas caninos, estão preparadas para intervir "em caso de alarmes devido a situações que possam ameaçar infraestruturas críticas como estádios, portos e aeroportos".

Estão presentes também outros contingentes internacionais da França, Paquistão, Reino Unido, Estados Unidos e Turquia, segundo a agência ANSA.

"É uma missão que decorre de um pedido específico do governo do Qatar, de colocar em licitação ativos altamente especializados em setores muito sensíveis. É a primeira vez que estamos envolvidos no apoio à gestão de um evento como a Copa do Mundo, mas é um modelo vencedor que nos orgulha e que pode ser replicado em outros eventos internacionais", explicou o general Giuseppe Bossa, comandante da operação.

DELEÇÃO ITALIANA

Conta com componentes terrestres da base da Brigada Sassari do Exército.

Militares para operações no mar, por meio do navio Thaon di Revel, da Marinha, que monitora águas internacionais.

Representantes da Aeronáutica, que cuida do controle do espaço aéreo.

Os Carabinieri, que participam da atividade da Polícia Militar e auxiliam as forças locais.