SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão da Copa do Mundo com a França em 2018, o meio-campista Paul Pogba quer ver os Bleus repetirem a dose em 2022, mesmo que à distância. Neste domingo (18), às 12h (de Brasília), os europeus decidem o Mundial contra a Argentina, no estádio Lusail.

Fora da Copa do Qatar por causa de uma lesão no joelho, Pogba gravou um vídeo, divulgado pelas redes sociais da seleção francesa, para prestar apoio aos companheiros.

"Ok pessoal, pela segunda vez na final da Copa do Mundo. E essa é a segunda vez consecutiva, por isso dou todo o meu apoio, toda a minha força. Uma final vocês sabem: não se joga, se ganha. Desejo tudo de bom para vocês. Boa sorte para vocês. Vamos, Bleus!", afirmou Pogba.

Pogba é apenas um dos vários desfalques da França no Qatar. Além dele, nomes como Benzema, Kanté, Lucas Hernández, Maignan, Kimpembé e Nkuku também não estão à disposição do técnico Didier Deschamps.