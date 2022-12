SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hoje, Galvão Bueno se despede das narrações no grupo Globo com a final da Copa do Mundo entre Argentina e França. Após mais de 40 anos comandando transmissões esportivas, o locutor de 72 anos deixará o microfone de lado, mas seguirá exercendo outras funções na emissora até 2024.

No Esporte Espetacular, ele falou sobre o sentimento sobre narrar seu último jogo. "Não sei como eu estou me sentindo hoje. Eu acordei hoje para fazer mais uma final de Copa do Mundo. Vir à Copa do Mundo é a realização do profissional do esporte, do comunicador. Você, então, imagina vir a 14 Copas do Mundo, fazer nove finais?", disse Galvão.

Galvão aproveitou para confirmar a renovação de seu contrato com o Grupo Globo. A emissora anunciou o acordo na sexta-feira, que prevê a participação do comunicador em um programa por ano na TV Globo e a locução de chamadas do Esporte da emissora.

"Por um lado tem uma tristeza, porque eu não vou fazer mais o que faço há mais de 40 anos, mas há um sentimento de alegria. Eu estou virando uma página não estou fechando um livro. Continuo na Globo por mais dois anos, fazendo outras coisas", destacou o narrador.

Em sua conta oficial no Twitter, Galvão brincou ao dizer que não iria participar do último jogo para não precisar se despedir. "Já estou no estádio para minha última transmissão de Copa do Mundo em TV aberta. Jogão? Mas tô me sentindo meio esquisito. Acho que não vou narrar (risos). Para não ser a última. E agora já sei como o Arnaldo se sentiu na Rússia".