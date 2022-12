SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Di Maria marca o segundo gol para a Argentina aos 35 minutos contra a França. Em contra-ataque rápido entre Messi, Álvarez e Mac Allister, a bola foi ajeitada para Di Maria na área que bateu de esquerda e ampliou para os argentinos. Até o momento, o franceses não apareceram no jogo.

No primeiro gol, o atacante Messi abriu o placar da final da Copa do Mundo depois de cobrar um pênalti feito por Dembelé em cima de Di Maria.

A Argentina começou o jogo com mais iniciativa, levando mais lances de perigo ao gol francês.

A França defende o título de 2018 e aposta as suas fichas no craque Mbappé, que pode virar favorito na disputa pelo melhor jogador do mundo com o título.

Já a Argentina vive a última dança de Messi. O camisa 10 disputa a sua última Copa do Mundo e busca o único e maior título que ainda lhe falta.