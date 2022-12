MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - A Argentina é campeã da Copa do Mundo, e agora as posições de todas as seleções envolvidas estão definidas. O pior time foi o Qatar, o país-sede, que não pontuou na fase de grupos do torneio. O Brasil ficou em sétimo.

AS POSIÇÕES DE CADA SELEÇÃO

1- Argentina

2 -França

3 - Croácia

4 - Marrocos

5 - Holanda

6- Inglaterra

7 - Brasil

8 - Portugal

9 - Japão

10 - Senegal

11 - Austrália

12 - Suíça

13 - Espanha

14 - Estados Unidos

15 - Polônia

16 - Coreia do Sul

17 - Alemanha

18 - Equador

19 - Camarões

20 - Uruguai

21 - Tunísia

22 - México

23 - Bélgica

24 - Gana

25 - Arábia Saudita

26 - Irã

27 - Costa Rica

28 - Dinamarca

29 - Sérvia

30 - País de Gales

31 - Canadá

32 - Qatar