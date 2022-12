SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após empate em 3 a 3 com a França após o tempo normal e a prorrogação, a Argentina venceu a França nos pênaltis por 4 a 2 e conquistou o título da Copa do Mundo do Qatar. A conquista, na opinião do treinador Lionel Scaloni, "é mais do que ele poderia imaginar".

Ao fim da partida, muito emocionado, Scaloni agradeceu à família e disse que este é o momento de aproveitar com pessoas queridas, destacando os altos e baixos de todo o ciclo da Argentina para a Copa.

"Agora é o momento de aproveitar. Ainda não conseguimos nos dar conta. Agora é o momento de desfrutar, principalmente as pessoas. Nós que vivemos dentro disso e estamos sempre viajando, estamos acostumados a altos e baixos, acostumados a tudo isso, lesões. É uma coisa incrível desfrutar isso. É mais do que poderíamos imaginar", declarou o treinador.

"Eu sempre que sempre falamos de agradecer à família, mas no meu caso, se o meu pai estiver vendo, e acredito que sim, minha mãe também, eles me deram uma maneira de entender que eu não poderia desistir nunca. O importante é que as pessoas entendam que todos os treinadores querem fazer as coisas bem. É uma alegria muito grande. Muito obrigado", complementou.

Com o título conquistado no Qatar, volta a conquistar uma Copa do Mundo após 36 anos - a última foi em 1986, com Maradona no time - e chega ao tricampeonato mundial.