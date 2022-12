SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cena marcou o ato final da Copa do Mundo 2022, em que Lionel Messi levantou a taça para a Argentina. O emir do Qatar Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Thani deu uma roupa típica do país para o astro vestir antes de erguer o troféu.

Messi teve uma noite histórica neste domingo (18) no Qatar. Venceu a Copa do Mundo sobre a França, foi eleito o melhor jogador da competição e ainda terminou como o vice-artilheiro da Copa, com sete gols marcados.

O camisa 10 também se tornou o primeiro jogador com gols em todas as fases da Copa do Mundo desde Jairzinho, em 1970.

O camisa 10 da Albiceleste conquistou o feito de ter balançado as redes adversárias pelo menos uma vez na fase de grupos, nas oitavas, nas quartas, na semifinal e agora na decisão do torneio.

Os feitos não param por aí. Ele também se tornou o atleta com mais jogos disputados em Copas do Mundo.

O argentino de 35 anos alcançou a marca de 26 jogos em Mundiais e superou o ex-meio-campista alemão Lothar Matthäus, que tinha 25.