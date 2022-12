SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A espera de 36 anos da Argentina acabou. A seleção alviceleste foi campeã da Copa pela terceira vez ao vencer a França neste domingo (18), nos pênaltis, após empate por 3 a 3 na final do Mundial do Qatar. Após o apito final, a imprensa argentina se derreteu pelo tricampeonato e também pelo primeiro título do mundo de Lionel Messi.

"Argentina campeã mundial, sendo Messi a grande figura. O mundo é um lugar mais justo hoje", exaltou o diário 'Olé'. "Abrace, grite, chore. Somos campeões mundiais na final mais emocionante da história. Em uma final que ninguém poderia imaginar. Somos campeões mundiais apesar de Mbappé. Somos campeões mundiais e haverá tempo para analisar se tivemos que sofrer tanto", acrescentou a publicação.

"A seleção argentina é campeã do mundo! Depois de empatar por 3 a 3 com a França, a Albiceleste venceu por 4 a 2 nos pênaltis e conquistou a final do Mundial de 2022 no Qatar. Dois gols de Lionel Messi e um de Ángel Di María para a equipe de Lionel Scaloni, enquanto Kylian Mbappé marcou os três para os franceses", enfatizou a 'Tyc Sports'.

"Desta vez, a felicidade foi para a Argentina. A equipe de Lionel Scaloni e Lionel Messi conseguiu a terceira estrela contra a França", destacou o 'Clarin'.

A Argentina inaugurou o placar da grande decisão aos 23 minutos do primeiro tempo, com gol de pênalti do camisa 10. A equipe sul-americana ainda ampliou antes do intervalo com Di María, colocando 2 a 0 no marcador parcial. A vitória argentina estava encaminhada, mas a França conseguiu empatar heroicamente na reta final da partida, com dois gols de Mbappé em três minutos, forçando a prorrogação.

No tempo extra, os argentinos saíram na frente mais uma vez, novamente com Messi. No entanto, o craque francês balançou a rede pela terceira vez e a decisão foi para as penalidades. Na disputa por pênaltis, a Argentina levou a melhor por 4 a 2 e se sagrou tricampeã mundial ?os outros títulos foram conquistados em 1978 e em 1986.

"Na disputa de pênaltis, Emiliano Martínez voltou a se vestir de herói. Após Mbappé converter o primeiro, Dibu defendeu o segundo, de Coman, e Aurelien Tchuameni perdeu na sequência. Kolo Muani não desperdiçou, mas os argentinos também não. Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Parede e, finalmente Gonzalo Montiel, marcaram para fazer o 4-2 . A seleção argentina sagrou-se campeã mundial!", ressaltou a Tyc.

Na última Copa do Mundo de Lionel Messi, o capitão argentino foi protagonista do início ao fim. Ele quebrou recordes e sua atuação no torneio foi amplamente celebrada pelos jornais locais. "Se todos queriam que Messi ganhasse a Copa, ele ganhou. Se todos sonhavam que esta final era a chance de sair de 36 anos de espera, foi feito. Somos campeões mundiais porque jogamos melhor a final. Mesmo com o risco de perdê-lo", complementou o Olé.

"Messi fez tudo. Todo. Quebrou todos os recordes. Mas ele não ligava para aquela coisa toda que enchia páginas, programas, clicks e tik tok. Ele sonhava com a glória eterna e ela veio a ele. Esse vai ser para sempre o Mundial da Scaloneta, mas também o Mundial que Messi ganhou de ponta a ponta, porque foi a final mais bonita e filha da **** da história, porque sofremos até os pênaltis. E porque Leo fez isso de novo", finalizou a publicação.