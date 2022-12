SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com os seis gols na final entre Argentina e França, no estádio Lusail, a Copa do Mundo do Qatar se tornou o Mundial com o maior número de gols de toda a história da competição. Foram 172, um a mais que os torneios da Rússia (2018) e da França (1998), até então recordistas.

Apesar dos números, o torneio no Qatar teve média de 2,68 gols por partida ?foram 64? e ficou longe de superar as melhores médias.

Em 1954, na Suíça, foram marcados 140 gols em 26 jogos, o que dá uma média de 5,38 por partida, algo praticamente impossível de ser superado nos dias de hoje.

Em 1958, quando a seleção brasileira conquistou o seu primeiro título, a bola balançou as redes 126 vezes em 35 jogos, média de 3,6 por partida.

A edição do Qatar terminou com Mbappé artilheiro, com oito gols. Foi a melhor marca desde o Mundial de 2002, quando Ronaldo também anotou oito gols.