SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina se sagrou tricampeã mundial neste domingo (18) após vencer a França nos pênaltis por 4 a 2. No tempo normal e na prorrogação, as seleções empataram em 3 a 3. Emocionados após a conquista, os jogadores argentinos celebraram efusivamente o triunfo.

O meio-campista Rodrigo De Paul disse que este é um dos dias mais felizes da vida dele. O jogador do Atlético de Madrid destacou os sofrimentos por que a seleção argentina passou e disse que nunca havia imaginado viver tal situação.

"É um dos dias mais felizes da minha vida. Somos campeões mundiais, não sei o que dizer. Nunca imaginei isso. Estamos a milhares de quilômetros de distância e... É o melhor", disse De Paul entre lágrimas.

"Com cada situação que sofremos. É para mim um dos dias mais felizes da minha vida", completou o jogador.

Eleito a revelação da Copa do Mundo, Enzo Fernández exaltou o feito de Lionel Messi, dizendo que o craque argentino é o "melhor de todos os tempos". O meio-campista ainda ponderou que é especial conquistar o título aos 21 anos.

"Não tem preço, tenho toda a minha família nas arquibancadas. É por eles e pelo grupo [...] Saí campeão mundial com meu país, não tem preço. Léo é meu ídolo, o melhor de todos os tempos. Ganhar uma Copa do Mundo com meu país aos 21 anos não tem preço. Vamos levar a Copa e vamos todos comemorar juntos", disse o meio-campista do Benfica.

Já o atacante Dybala, da Roma, afirmou que o dia entra para a história, e fez questão de agradecer aos médicos da seleção, já que no início da Copa do Mundo não estava em totais condições de jogo.

"O que aconteceu hoje vai ficar para a história. Tudo o que aconteceu é incrível. Foi difícil, estive no limite no início, agradeço à equipa médica que veio tratar-me, a comissão técnica esperou por mim e hoje aconteceu. O que aconteceu hoje vai ficar na história, o que o povo deu, queremos levantar a taça e ir comemorar com o povo argentino", declarou o atacante.