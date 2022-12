SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador Sergio Agüero participou da festa da seleção argentina neste domingo (18) após a conquista da Copa do Mundo do Qatar e, mesmo sem fazer parte do elenco tricampeão, quebrou a regra e tocou o troféu da Fifa.

Conforme regra da Fifa, apenas os campeões mundiais podem tocar na taça da Copa do Mundo.

Argentino, Kun Aguero foi para o Qatar como espectador e, dessa forma, não poderia levantar o troféu durante a festa do tri. O ex-jogador, porém, ignorou a norma e tocou, e muito, a taça dourada.

Vestindo a camisa 19 ?que pertence originalmente a Nicolás Otamendi? Aguero foi a campo após o apito final para comemorar o feito dos ex-companheiros de seleção argentina. O ex-atacante, porém, se empolgou, subiu no palanque e levantou a taça do Mundial como se tivesse feito parte da conquista.

Aguero voltou a "ostentar" a taça enquanto Messi deixava o gramado do Lusail Iconic escoltado. Com muitas dificuldades para se dirigir ao túnel, o camisa 10 entregou o troféu ao amigo e ex-companheiro de seleção.

Esta não é a primeira vez que o ex-jogador se "camufla" no elenco da seleção argentina.

Ele participou do treino da última sexta-feira (15), vestindo o mesmo uniforme dos demais jogadores

Aguero ainda participou de uma disputa de pênaltis com o preparador de goleiros, Martín Tocalli.

E pensar que esta Copa do Mundo começou com o ex-atacante sendo "atormentado" pelos brasileiros em voo para o Qatar.