SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grande estrela da Argentina, Lionel Messi precisou de escolta para deixar o gramado do Estádio Lusail depois de a Argentina vencer a França nos pênaltis, neste domingo (18), e conquistar o tricampeonato da Copa do Mundo.

Como mostra imagens da transmissão oficial, Messi estava cercado por seguranças enquanto torcedores tentavam tocar o camisa 10.

Na cena, é possível ver Agüero ao lado do craque. Amigo pessoal de Messi, o ex-jogador apareceu em meio aos seguranças erguendo o troféu para comemorar o título.

Fotógrafos, tentando registrar a saída de Messi, também tumultuaram a ação. O camisa 10 só teve mais liberdade quando chegou ao túnel que dá acesso aos vestiários.

Lionel Messi coroou uma atuação brilhante na Copa do Mundo 2022 com o prêmio de melhor jogador da competição. O astro ficou com o título após vitória sobre a França nos pênaltis (4 a 2). As seleções empataram por 3 a 3 no tempo normal e prorrogação.

O camisa 10 argentino ainda foi o vice-artilheiro da Copa, com sete gols marcados. Mbappé, com três bolas na rede na decisão e oito no total, foi o líder da estatística.