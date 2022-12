LUSAIL, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - A comemoração pelo tricampeonato mundial da Argentina deve durar muito tempo entre os torcedores do país, especialmente aqueles que estão no Qatar e presenciaram de perto a história sendo feita pelo time de Messi e companhia. Porém, alguns extrapolaram nas arquibancadas do Lusail e deixaram um rastro de destruição.

Centenas de cadeiras foram danificadas ou arrancadas dos lugares onde estava localizada a maior concentração de argentinos no Lusail. Era ali onde ficavam, também, os chamados barras bravas, conhecidos por seu perfil violento e ligado às organizadas dos clubes. Centenas chegaram ao Qatar nos últimos dias, segundo a imprensa argentina.

Há relatos de que algumas cadeiras foram arrancadas para serem levadas como lembrança pelos torcedores. Mas a maioria estava simplesmente destruída mesmo, acompanhada por um mar de lixo deixado para trás, formado por garrafas, sacolas plásticas, restos de comida, bandeiras e copos, que compunham o cenário de destruição.

Depredar cadeiras é comum entre torcedores argentinos em Copas. Isso já havia acontecido, por exemplo, há 8 anos, em Itaquera, na Neo Química Arena (na época, chamada de Arena Corinthians ou Itaquerão) quando arrebentaram várias cadeiras durante a Copa de 2014, gerando prejuízo à organização.

Neste domingo (18), a reportagem esteve no setor onde a torcida ficou durante todo o jogo, incluindo a disputa de pênaltis, realizada em frente. A festa da torcida, aliás, foi crucial para que dois franceses -Tchouaméni e Coman- desperdiçassem suas cobranças, pressionados por milhares de torcedores. Já Messi e companhia acertaram quatro e foram campeões.

A Argentina venceu a França por 4 a 2 nos pênaltis, depois de empate por 3 a 3 em um jogo espetacular. Com o resultado, a equipe sul-americana voltou a ser campeã do mundo após 36 anos de espera. O título fez enlouquecer os mais de 60 mil argentinos que viajaram ao Qatar.