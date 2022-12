SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Avesso às entrevistas, o atacante Mbappé deixou o estádio de Lusail sem falar com jornalistas após a derrota da França para a Argentina, na final da Copa do Mundo do Qatar.

As redes sociais, então, buscaram uma entrevista do passado, concedida no primeiro semestre deste ano. Vários usuários do Twitter revisitaram as declarações do francês, que minimizou a importância do futebol sul-americano.

Em maio deste ano, Mbappé disse em entrevista à TNT Sports que as seleções da América do Sul estavam atrás das europeias.

"A Argentina e o Brasil não jogam partidas de muito nível antes da Copa. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. E é por isso que, quando você olha para as últimas Copas, são sempre os europeus que ganharam", disse o craque.

Neste domingo, após o título, Lionel Scaloni, técnico da Argentina, minimizou as declarações de Mbappé, dizendo que o francês teria sido mal interpretado.

"Precisamos sair dessa polêmica Europa x América Latina. Nossos times são de primeiro nível. Quando Mbappé mencionou esse assunto, ele foi mal interpretado. Um tempo atrás, eu disse que cada um tinha seus títulos, mas não era pelo nível. No momento é preciso interpretar as palavras e não entrar em polêmica."

O fato de o principal jogador da equipe ter faltado a duas entrevistas coletivas após jogos em que foi eleito o melhor em campo rendeu multa à FFF (Federação Francesa de Futebol). O regulamento da Copa do Mundo indica que o craque do jogo deve comparecer à sala de conferências após a partida.

Mbappé ganhou o prêmio nos jogos contra a Austrália e Dinamarca. No primeiro, a federação foi advertida. Na segunda, recebeu multa. Já após o jogo contra a Polônia, ele apareceu e disse que não era nada pessoal, só "estava precisando se concentrar no torneio".