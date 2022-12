DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina deixou o Estádio Lusail sem dar nenhuma entrevista após receber a premiação de campeã da Copa do Mundo no gramado neste domingo (18). Os atletas eram esperados para falar com os jornalistas em dois momentos, mas não atenderam ao compromisso em nenhum deles.

Primeiro, eles deixaram a zona mista passando direto sem atender a ninguém, festejando, com Lionel Messi carregando o troféu, já descalço e sorrindo o tempo inteiro.

Zona mista é um corredor feito na saída dos vestiários para que os atletas falem com os repórteres credenciados. A Fifa coloca em regulamento que ao menos três atletas por seleção concedam entrevistas.

Além disso, a Copa do Mundo também sempre coloca o eleito melhor da partida para dar uma entrevista coletiva. Neste caso, Messi foi o escolhido, mas ele também não compareceu, o que pode ocasionar multas. Lionel Scaloni e Didier Deschamps falaram normalmente.

A atitude lembra o que aconteceu com a seleção brasileira de Luiz Felipe Scolari, em 2002. Na ocasião, o time deu algumas entrevistas no gramado, mas depois deixaram o estádio sem passar por zona mista e coletiva. Na edição passada, os franceses também festejaram, mas deram entrevista.