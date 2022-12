SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo passadas horas da conquista do título mundial e de receber o troféu da Copa do Mundo no pódio montado no gramado do estádio Lusail, o capitão Lionel Messi ainda o mantinha nos braços no momento em que passou pela zona mista do estádio, onde os jogadores costumam conversar com a imprensa.

Puxando a fila dos jogadores, todos cantando e ainda com o uniforme de jogo, o camisa 10 passou não parou no espaço. Muitos dos atletas levavam nas mãos garrafas de espumante, enquanto entoavam o cântico "Dá-lhe, campeões!", cena filmada por jornalistas do país.

Em entrevista ao canal esportivo TyC Sports, da Argentina, Messi disse que quer continuar na seleção por mais um tempo e que não vê a hora de chegar a Buenos Aires para participar da festa da torcida.

Segundo o jornal Olé, a previsão é que a delegação do país desembarque no aeroporto de Ezeiza, na capital argentina, às 19h desta segunda-feira (19).

O avião sairia de Doha (QAT) às 21h (de Brasília) deste domingo (18) com destino a Madri (Espanha), onde faria uma escala para reabastecimento. Ainda segundo o Olé, não existe uma programação oficial da festa, mas a ideia é não envolver questões políticas, assim, o time não deve passar na Casa Rosada.