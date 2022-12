SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não fosse a eliminação nas quartas de final para a Croácia, o Brasil poderia ter disputado neste domingo (18) a grande decisão da Copa do Mundo do Qatar. Com a queda precoce, restou aos jogadores da seleção brasileira assistir à final entre Argentina e França à distância ?isso se todos pararam para ver o jogo.

O goleiro Weverton estendeu as férias no Oriente Médio e está passeando por Dubai com Jaqueline Maoski. O palmeirense fez uma série de posts nos Stories do Instagram mostrando o passeio de camelo que fizeram pelo deserto.

O zagueiro Thiago Silva, que já se reapresentou no Chelsea, assistiu ao duelo de sua casa. Sua mulher, Belle Silva, filmou todos os familiares reunidos para "secar" a Argentina na final. "Vamos secar, vamos secar que a França vai ganhar", brincou.

Apesar da torcida contrária da família do defensor brasileira, a Argentina se sagrou campeã ao vencer a França nos pênaltis, por 4 a 2, após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar. Messi, duas vezes, e Di María marcaram os gols dos argentinos, enquanto Mbappé fez os três da seleção francesa.

Alex Telles, por sua vez, curtiu um churrasco durante o jogo acompanhado da mulher, Vitoria, que está na reta final da gravidez de Antonella. A compositora publicou uma foto mostrando o lateral na churrasqueira.

Lucas Paquetá, que ainda estava no Qatar, deixou o país do Oriente Médio e embarcou com a família poucos antes de a bola rolar no Estádio Lusail. A influenciadora Duda Fournier, mulher do meio-campista, compartilhou nas redes sociais momentos da viagem de volta.

O flamenguista Everton Ribeiro, que decidiu fazer uma viagem romântica a Fernando de Noronha com a esposa Marília Nery após a eliminação na Copa, também estava a bordo de um avião durante o jogo. A publicitária registrou eles acompanhando a partida enquanto retornavam ao Brasil.

Já Neymar não deu indícios do que fez durante a vitória da seleção argentina, mas parabenizou publicamente o amigo e companheiro de equipe Messi pela conquista do torneio.

O atacante Gabriel Jesus também não revelou seu programa na hora da final, mas publicou após a partida uma foto seguindo a recuperação da lesão sofrida no Mundial do Qatar.